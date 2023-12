Milan, Pioli: "Serviva più lucidità, ora testa all'Europa"

© ansa

Stefano Pioli mastica amaro dopo la sconfitta all'ultimo respiro contro l'Atalanta: "In parità numerica sembrava che l'inerzia fosse più dalla nostra parte - l'analisi del tecnico del Milan a Dazn -. Bisogna essere più lucidi anche nelle scelte difensive, perché sono errori che ci costano tanto. Quando si prendono tre gol significa non aver lavorato bene di squadra in fase difensiva. Non siamo stati scaltri a prendere gli inserimenti. Abbiamo ripreso la partita con intensità e qualità, era da portare a casa con un risultato positivo e invece usciamo con una sconfitta pesante".