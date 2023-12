Serie A, Atalanta-Milan 3-2: Gasperini risorge, Pioli si allontana dalla vetta

ATALANTA-MILAN 3-2

Giroud e Jovic rispondono alla doppietta di Lookman, decide uno strepitoso gol di tacco di Muriel al 95'

Atalanta-Milan, le foto del match































































Il Milan cade 3-2 contro l'Atalanta nel terzo anticipo della 15esima giornata di Serie A e scivola a -7 dalla Juventus in vetta, il tutto in attesa di Inter-Udinese. Partita pazza e spettacolare al Gewiss Stadium: Giroud risponde al vantaggio bergamasco firmato Lookman, che a inizio ripresa riporta avanti i suoi con la doppietta personale. All'80' il 2-2 rossonero messo a segno da Jovic, prima dello strepitoso tacco di Muriel al quinto minuto di recupero (subito dopo l'espulsione di Calabria) che affonda la squadra di Pioli.

LA PARTITA

Il Milan parte col piede giusto e dopo pochi minuti ha subito una grande chance per sbloccarla: splendido uno-due Giroud-Pulisic, il pallone torna sul piede del francese dopo una respinta, ma il suo rigore in movimento viene murato da Djimsiti. I padroni di casa rispondono immediatamente con un'azione manovrata che libera De Ketelaere a due passi dalla porta dopo una bella sponda di Lookman, l'ex di turno però calcia alle stelle divorandosi un gol che sembrava fatto. Il match è vivo e intenso, anche perché le squadre giocano di fatto uomo su uomo, con il Milan che imposta a tre dietro accentrando Florenzi in regia. Al 27' i rossoneri vanno a centimetri dal vantaggio quando Tomori colpisce al volo sugli sviluppi di corner, ma Ederson ribatte quasi sulla riga e permette l'intervento di Musso. L'Atalanta è un po' più attendista, ma al 38' sorprende il Milan su una rimessa laterale: Lookman si libera di Loftus-Cheek e Theo, colpisce con un destro strozzato e probabilmente innocuo, che però viene deviato da Tomori e beffa Maignan per l'1-0. Gli ospiti reagiscono aggrappandosi a Giroud, che in pieno recupero pesca il gol del pari: straordinaria girata di testa su corner di Florenzi e Musso battuto.

Anche a inizio ripresa i ritmi restano piuttosto elevati, ma a prendere le redini del gioco è soprattutto l'Atalanta, che prima spaventa un paio di volte Maignan, poi lo trafigge con il solito Lookman: l'assist è di De Ketelaere, il piattone da due passi del nigeriano vale il 2-1. A 20' dalla fine Pioli decide di giocarsi la carta del doppio attaccante inserendo Jovic per un impalpabile Loftus-Cheek, ma al 77' è ancora la Dea a divorarsi il 3-1: Maignan è superlativo prima su Scalvini, poi sul solito Lookman. Un doppio intervento che tiene in vita i suoi e che consente pochi minuti dopo di trovare il 2-2: assist di Pulisic, zampata di Jovic, che trova il secondo gol consecutivo e rimette in piedi la serata rossonera. È solo un'illusione però perché nei minuti di recupero la squadra di Pioli crolla: prima il doppio giallo a Calabria (ingenuo fallo su Miranchuk), poi la perla di Muriel, che si inventa un colpo di tacco da cineteca e fa impazzire lo stadio.

Gasperini trova un successo che gli mancava da oltre un mese e si riavvicina al quarto posto, Pioli invece vede allontanarsi ulteriormente la testa della classifica e ora deve cominciare a guardarsi alle spalle.

LE PAGELLE

De Ketelaere 6 - Nel primo tempo colleziona imprecisioni ed errori, tra cui quello incredibile di inizio partita a zero metri dalla porta. Cresce nella ripresa dopo essersi allargato a sinistra, crea maggiori pericoli e trova anche l'assist per il raddoppio di Lookman.

Miranchuk 7 - Da un suo spunto nasce il secondo giallo a Calabria, è suo anche il pregevole assist per la perla di Muriel che manda in delirio il Gewiss Stadium. Per lui (come per il colombiano) un quarto d'ora da sogno.

Lookman 7,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo e fa letteralmente ammattire la difesa avversaria. Il primo è un gol fortunoso, il secondo da grande bomber d'area.

Scalvini 7 - Dopo qualche partita così così si riscatta con una prestazione straordinaria per intensità difensiva e per personalità quando si tratta di sganciarsi in avanti.

Chukwueze 5 - I compagni lo cercano, ma lui fatica a rendersi utile. Non salta quasi mai l'uomo e non riesce a sfruttare le sue caratteristiche migliori: dribbling e velocità. Fuori dopo neanche un'ora.

Giroud 6,5 - È sempre nel vivo dell'azione: viene incontro, gioca di sponda, verticalizza... Suo il gran gol di testa che vale l'1-1 a fine primo tempo.

Calabria 5 - Soffre per tutto il secondo tempo l'asse Lookman-De Ketelaere, poi è ingenuo quando abbatte Miranchuk e si becca un secondo giallo che risulta essere decisivo.

Theo Hernandez 5,5 - Si ritrova in un ruolo ibrido tra il braccetto di sinistra nella difesa a 3 e l'esterno a tutto campo. La spinta offensiva non manca mai, ma difensivamente appare piuttosto spaesato.

IL TABELLINO

Atalanta-Milan 3-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; De Roon 6,5, Scalvini 7, Djimsiti 6; Ruggeri 6 (45'+8 st Holm sv), Ederson 6, Pasalic 5,5 (42' st Adopo sv), Zappacosta 6; Koopmeiners 6,5; Lookman 7,5 (37' st Miranchuk 7), De Ketelaere 6 (37' st Muriel 7).

Allenatore: Gasperini 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 5, Tomori 5,5, Hernandez 5,5, Florenzi 5,5; Musah 6, Reijnders 5,5 (43' st Adli sv); Chukwueze 5 (14' st Bennacer 6), Loftus-Cheek 5,5 (27' st Jovic 6,5), Pulisic 6; Giroud 6,5.

Allenatore: Pioli 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 38' e 10' st Lookman (A), 45'+3 Giroud (M), 35' st Jovic (M), 45'+5 st Muriel (A)

Ammoniti: Reijnders (M), Ederson (A), Jovic (M), Bennacer (M)

Espulsi: Calabria (M, somma di ammonizioni)

LE STATISTICHE

- Era dal gennaio 2021 che l’Atalanta non vinceva contro il Milan in Serie A (3-0 in trasferta), mentre era dal dicembre 2019 che non batteva i rossoneri in casa (5-0) nel massimo torneo.

- Il Milan non ha vinto per tre trasferte di fila per la prima volta in Serie A dallo scorso maggio; inoltre in ciascuna delle ultime tre gare esterne, i rossoneri hanno subito almeno due gol a macth.

- Ademola Lookman ha preso parte a sei (cinque reti e un assist) degli ultimi nove gol realizzati dall’Atalanta al Gewiss Stadium in Serie A, ed è andato a bersaglio per due incontri interni di fila nel massimo torneo per la prima volta da gennaio scorso (quattro in quel caso).

- Ademola Lookman ha segnato almeno due gol in tre gare di Serie A nel 2023: soltanto Victor Osimhen (cinque) e Lautaro Martínez (sei) contano più match rispetto al nigeriano dell’Atalanta nell’anno solare.

- Entrambi gli ultimi due gol di Luis Muriel in Serie A sono arrivati da subentrato, dopo il 90’ di gioco e al Gewiss Stadium: il primo lo scorso giugno contro il Monza.

- Dal 2021 (debutto in Serie A), Olivier Giroud è il giocatore più anziano (37 anni) ad avere preso parte a più di 10 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei.

- Dall'inizio del 2023, nessun giocatore ha segnato più gol di testa di Olivier Giroud nei cinque principali campionati europei: otto al pari di Harry Kane.

- Sei delle otto reti di Olivier Giroud nella Serie A in corso (comprese tutte le ultime cinque) sono state realizzate in trasferta: soltanto due in meno di tutte quelle segnate dal francese lontano da casa nel massimo torneo nelle due stagioni precedenti (otto).

- Tra i giocatori che hanno segnato più di tre gol in questa Serie A, in percentuale soltanto Matteo Politano (80%, 4 su 5) ne ha realizzati più di Olivier Giroud fuori casa (75%, 6 su 8).

- Charles De Ketelaere ha fornito tre assist in questo campionato: già il triplo rispetto ai passaggi vincenti serviti dal belga nelle 32 partite giocate con il Milan nella scorsa Serie A.

- Tutti i quattro assist di Charles De Ketelaere in Serie A sono arrivate in gare interne: due di questi per Ademola Lookman.

- Luka Jovic ha segnato per due gare consecutive per la seconda volta in Serie A: la prima con la Fiorentina, lo scorso maggio.

- Luka Jovic ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due partite di campionato: il serbo non aveva partecipato ad alcuna marcatura in tutte le prime otto sfide di questa Serie A.

- Alessandro Florenzi è tornato a fornire un assist in Serie A per la prima volta da dicembre 2019, con la Roma, contro la SPAL.

- Tutti i quattro cartellini rossi ricevuti da Davide Calabria in Serie A sono arrivati in trasferta.