Milan, Pioli recupera i pezzi per il trittico terribile

verso MILAN-JUVENTUS

Okafor sarà a disposizione del tecnico da settimana prossima. Kalulu, Loftus e Krunic pronti per la Juve

Milanello ha riaperto i cancelli e nel pomeriggio scatterà il primo allenamento per i non nazionali. La prossima settimana si aggiungerà anche Okafor che ha già lasciato il ritiro della Svizzera. Noah ha riportato una lieve ferita all’arcata sopraccigliare, per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura, in un incidente stradale, mentre occupava il posto accanto al guidatore. Avrebbe dovuto affrontare la Bielorussia domenica a San Gallo. Un giocatore riposato in più per Pioli in vista del terribile trittico che attende il Diavolo alla ripresa: il 22 a San Siro arriva la Juventus, poi le due trasferte, il 25 a Parigi in Champions League, il 29 a Napoli contro i campioni d'Italia.

Okafor ha già dimostrato di essere un'alternativa valida sia per Leao che come falso 9 al posto di Giroud. E in questo caso sarà importante capire quanto e se Deschamps utilizzerà il centravanti 37enne contro l'Olanda e la Scozia martedì.

La sosta sarà tra l'altro utile per recuperare tre giocatori. Sono pronti sia Kalulu - finora soltanto 42' in campionato per lui - che Loftus-Cheek. Il rientro più atteso però è quello di Krunic dopo un mese di stop e che ormai - dopo il forte pressing in estate del Fenerbahce - è anche a un passo dal rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025, per altri 3 anni a quasi 3 milioni di euro, il triplo dell'attuale stipendio.

BENNACER TORNA A MILANELLO

Ismael ​​​​​​​Bennacer tornerà ad allenarsi a Milanello il prossimo lunedì, a cinque mesi dall'infortunio al ginocchio. L'algerino potrebbe essere nuovamente tra i convocabili di Stefano Pioli a inizio 2024.

