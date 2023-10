Milan, Pioli: "Giroud tra i pali è l'immagine della nostra mentalità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero commenta il successo in casa del Genoa che vale la vetta della classifica: "Ci abbiamo creduto"

Il Milan ha sofferto ma ha vinto in casa del Genoa con un finale di partita rocambolesco. I rossoneri si sono imposti 1-0 con gol di Pulisic nel finale, prima di spedire Giroud in porta dopo l'espulsione di Maignan: "Un finale così è difficile da ricordare - ha commentato Pioli a fine partita -, è stata una partita particolare in cui abbiamo fatica ma ci abbiamo creduto. Grande merito ai giocatori che hanno finito al meglio questo periodo, disputando una partita con mentalità e voglia di vincere".

Giroud si è immolato tra i pali: "Mi piace pensare che quello che ha fatto faccia parte della nostra mentalità, ovvero la voglia di provarci sempre. Voleva andare in porta Pulisic, poi siamo stati fortunati sulla traversa, ma quello che mi rende più felice è la voglia di questo gruppo".

Il Milan è in testa alla classifica e si è rimesso in carreggiata dopo il pesante ko nel derby: "La crescita di questa squadra è la cosa più importante. Noi per vincere abbiamo sempre dovuto giocare meglio degli avversari, mentre ora riusciamo a vincere anche qualche sfida in cui non siamo brillanti. E' un aspetto importante della crescita perché giocando ogni tre giorni le partite sporche arrivano spesso. Vincere stasera, faticando, dopo le fatiche di Dortmund è un bel segnale di mentalità e tenacia".

Il gol di Pulisic è stato contestato: "Non so, anche l'arbitro è stato costantemente bloccato. Se hanno deciso che è gol si vede che è giusto così, lo avranno rivisto tante volte".

Il tridente inedito non ha funzionato con Okafor, Jovic e Chukwueze: "A livello di caratteristiche non ho cambiato così tanto le squadre. Ho voluto avere una squadra pronta a livello mentale perché sapevamo che sarebbe stata intensa. Volevo giocatori più freschi di testa perché non vedevano l'ora di avere l'occasione e credo che abbiano fatto bene, anche se la partita è stata difficile".

Il Milan ha 21 punti dopo otto giornate, ma dopo la sosta ci saranno Juventus, Psg e Napoli. Contro i bianconeri giocherà senza Hernandez e Maignan: "Theo ha fatto un fallo ed è stato ammonito. Della classifica riparliamo dopo la Juve e il Napoli visto che saranno due scontri diretti. Dispiace per chi non ci sarà, ma spero che la sosta ci restituisca assenti importanti".