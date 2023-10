Okafor: piccolo taglio all'arcata sopraccigliare, nessuna preoccupazione

La notizia, comunicata dalla federazione calcistica elvetica, è la seguente: Noah Okafor ha lasciato il ritiro della Svizzera per un "lieve infortunio alla testa". Il numero 17 del Milan salterà così l'impegno contro la Bielorussia in programma il 15 ottobre e rientrerà a Milanello. Una decisione niente più che normale che, però, letta così, avrebbe potuto preoccupare i tifosi rossoneri. In realtà bisogna andare all'origine della questione per comprendere meglio l'entità dell'"infortunio". Okafor, rientrato dalla trasferta vittoriosa di Genova, è stato coinvolto in un lieve incidente stradale (non era lui alla guida) nel quale si è procurato un piccolo taglio all'arcata sopraccigliare per il quale sono stati necessari pochi punti di sutura. Una volta arrivato nel ritiro della sua nazionale, l'attaccante rossonero è stato quindi visitato dallo staff medico che ha preferito rimandarlo a casa per permettere alla ferita di guarire ed evitare che, con un colpo fortuito, potesse riaprirsi.