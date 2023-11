Milan, Pioli: "Non sono soddisfatto, facciamo errori che paghiamo a caro prezzo"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pareggio di Lecce: "Preso un gol uguale e identico a quello con il Psg"

Stefano Pioli non può essere felice del pareggio subito in rimonta dal suo Milan a Lecce che rischia di complicare ulteriormente la corsa scudetto. "Non sono assolutamente soddisfatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato con una frenesia che non ci contraddistingue. Dovevamo controllare meglio la partita e gestire meglio la palla - ha dichiarato il tecnico rossonero -. Abbiamo avuto due occasioni per andare sul 3-0. Abbiamo gestito troppo poco la palla, abbiamo concesso spazio agli avversari e loro ci hanno punito. Abbiamo preso un gol uguale identico su calcio d’angolo come martedì col Psg. Sono errori che stiamo pagando a caro prezzo".

Il principale torto del Milan è quello di non aver sfruttato le occasioni per andare sul 3-0. "Le occasioni per chiudere la partita ci sono state, il 3-0 probabilmente avrebbe chiuso la gara. Il non essere riusciti a segnare doveva farci tenere una compattezza migliore. Purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a vincere una partita che potevamo vincere".

Le condizioni di Leao e Calabria usciti anzitempo. "Calabria e Leao hanno avuto risentimenti ai flessori, entrambi da valutare. Ho messo Musah e non Florenzi perché era più adatto al livello di passo e velocità all’unico giocatore del Lecce che poteva crearci difficoltà a livello di queste situazioni".

Il Milan si è sciolto come neve al sole una volta preso il gol di Sansone. "Non può essere un gol subito, in una partita in cui cercavi di comandare, a farti perdere tutto quello che stavi facendo. Eppure vedi anche nel secondo gol, avevamo palla noi, c’era un compagno a terra, potevamo gestirla meglio. Potevamo buttare la palla per far intervenire i soccorsi e invece hai preso gol. Stiamo commettendo errori di frenesia e lucidità che non ci hanno fatto vincere due partite che potevamo vincere. Essere andati in vantaggio di due gol in quasi due partite consecutive e non essere riusciti a portarle a casa ci dispiace e ci penalizza”.

Nota positiva Reinders, che finalmente si è sbloccato. "Ha degli ottimi tempi di inserimenti. È un giocatore tecnico e intelligente. Che deve essere un giocatore efficace in zona offensiva questo sì, oggi l’ha fatto e poteva pure fare più gol. Deve assolutamente continuare così, perché è un giocatore di grande qualità".

