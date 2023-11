Serie A: Lecce-Milan 2-2, i rossoneri scappano ma si fanno riprendere in 3'

LECCE-MILAN 2-2

Il solito Giroud e il primo gol in rossonero di Reijnders illudono Pioli. Sansone e Banda guidano la clamorosa rimonta. Annullato al 94' dal Var il 3-2 di Piccoli

Il Milan si butta via nel 2° tempo: 2-2 col lecce

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella 12a giornata di Serie A, il Milan pareggia 2-2 con il Lecce, non riesce a ritornare alla vittoria in campionato che manca da 4 giornate e rischia di essere superato dal Napoli al terzo posto. Gara dai due volti quella del Via del Mare, con i rossoneri padroni del campo nel primo tempo e i salentini alla riscossa nel secondo. Leao si fa male dopo soli 9' (problema muscolare), ma ci pensa il solito Giroud a sbloccare il match al 28' con un colpo di petto su cross teso di Theo Hernandez. Passano 7' e Reijnders trova il primo gol con la maglia del Milan dopo una cavalcata di 50 metri. Al 38' l'olandese potrebbe raddoppiare, ma il palo salva Falcone. Prima della fine del primo tempo, Maignan compie una parata miracolosa su Banda. Al 66' il neo-entrato Sansone accorcia le distanze e al 70' serve a Banda l'assist dell'incredibile 2-2. L'ex Bologna è scatenato e prende un clamoros palo all'84'. Al 94' espulso Giroud e il Var annulla il 3-2 di Piccoli per un pestone su Thiaw.

LA PARTITA

D'Aversa deve fare a meno dell'infortunato Almqvist: c'è Strefezza nel tridente con Krstovic e Banda. In difesa confermato Dorgu a scapito di Gallo che si accomoda in panchina. Pioli conferma il 4-2-3-1 visto contro il PSG, ma cambiano tre interpreti. Loftus-Cheek, che ha speso molto contro i francesi, lascia il posto a Pobega, mentre Krunic fa rifiatare Musah. Chance per Chukwueze dal 1' per l'infortunio di Pulisic. Reijnders agisce da trequartista. Il pomeriggio del Via del Mare non inizia bene per il Milan che al 9' perde Leao: Pobega manda in profondità il portoghese che si fa male al flessore della gamba destra. Al suo posto dentro Okafor, subito protagonista. Lo svizzero accarezza in area il pallone per Pobega, Falcone respinge in tuffo il sinistro leggermente deviato del milanista (14').

Dopo un paio di tentativi senza troppe pretese di Banda e Strefezza e un colpo di testa alto di Chukwueze, il Diavolo al 28' sblocca il match: Theo scambia con Okafor e crossa teso in area dove Giroud di petto anticipa Baschirotto e batte Falcone. Il francese festeggia le 100 presenze in rossonero con il gol numero 40. I salentini subiscono il colpo, si disuniscono e lasciano delle praterie in cui al 35' si infila Reijnders: l'olandese si fa 50 metri palla al piede, entra in area e con un destro che passa sotto le gambe di Falcone realizza il suo primo gol con la maglia del Milan. Uno-due terrificante dei rossoneri, con il Lecce che sbanda e al 38' rischia il tracollo: sponda di testa di Giroud per Reijnders che si butta nello spazio ma questa volta colpisce il palo alla sinistra di Falcone. Passa un minuto e il Lecce ha la grandissima occasione di tornare in partita: Gendrey infila alle spalle Theo Hernandez e pesca sul secondo palo Banda, destro a botta sicura e miracolo di Maignan.

La ripresa riparte con Musah per Calabria, fermato da un problemino fisico. Il Milan vola sull'inerzia del primo tempo ma non riesce a concretizzare due nitide occasioni con Reijnders (doppio rimpallo Baschirotto-Pongracic e Falcone si salva) e Okafor, murato dal portiere giallorosso. D'Aversa, dopo aver inserito Gonzalez, effettua un triplo cambio al 63': dentro Sansone, Blin e Piccoli. Sono le mosse vincenti e che mandano in tilt un Milan che comincia ad avvertire le fatiche di Champions. L'ex Bologna trova il gol dell'1-2 da pochi passi dopo una sponda di testa del francese e poi serve a Banda il pallone del clamoroso 2-2. Tra i due gol sono passati solo 3 minuti e 13 secondi. Il Milan è sulle gambe e il Lecce sfiora l'impresa: all'84' Sansone salta più in alto di Florenzi e solo il palo gli nega la gioia della doppietta. Nell'ultimo minuto di recupero succede di tutto: Giroud si fa cacciare per doppia ammonizione (proteste) e Piccoli sorprende Maignan con un destro da fuori area che fa venire giù il Via del Mare. Abisso è però richiamato dal Var e annulla la prodezza dell'ex Atalanta per un suo pestone ai danni di Thiaw in avvio di azione. Per D'Aversa il Milan continua a essere un tabù (2 pari e 5 sconfitte), ma la rimonta di stasera ha le sembianze di una vittoria.

LE PAGELLE

Sansone 8 - Entra per Strefezza e cambia la partita. Segna il gol del pareggio, serve a Banda il pallone del 2-2 e nel finale colpisce un clamoroso palo di testa. Impatto devastante.

Banda 7 - Quando parte palla al piede è quasi inarrestabile. Nel finale di tempo Maignan gli nega il gol con un miracolo, nella ripresa si riscatta con il gol del pareggio.

Krstovic 5 - Serata complicata per l'attaccante montenegrino che nella morsa Tomori-Thiaw non la becca mai. Molto meglio Piccoli, il suo sostituto.

Reijnders 7 - Primo tempo sontuoso dell'olandese, premiato dal primo gol in Italia. Colpisce anche un palo. Cala nella ripresa come tutto il Milan

Giroud 6,5 - Di testa, in girata e ora anche di petto. Oliviero bomber vero fa gol davvero in tutti i modi. Mezzo voto in meno per l'espulsione rimediata nel finale.

Musah 4,5 - Pioli lo inserisce per l'infortunato Calabria e l'americano fa rimpiangere il capitano. Sorpreso da Sansone in occasione del primo gol salentino, perde malamente palla a centrocampo nell'azione che porta al 2-2.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-2

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6,5, Baschirotto 5,5, Pongracic 6, Dorgu 6,5; Rafia 5 (12' st Gonzalez 7), Ramadani 6,5, Kaba 5,5 (18' st Blin 6,5); Strefezza 5,5 (18' st Sansone 8), Krstovic 5 (18' st Piccoli 6), Banda 7 (42' st Venuti sv). A disp.: Brancolini, Samooja, Oudin, Berisha, Listkowski, Gallo, Smajlovic, Burnete, Dermaku, Touba. All.: D'Aversa 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5, Calabria 5,5 (1' st Musah 4,5), Tomori 6, Thiaw 6,5, Theo Hernandez 6,5; Krunic 6, Pobega 6 (26' st Florenzi 5); Chukwueze 6 (34' st Jovic sv), Reijnders 7, Leao sv (10' Okafor 6,5); Giroud 6,5. A disp.: Mirante, Nava, Adli, Loftus-Cheek, Romero, Bartesaghi. All.: Pioli 5,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 28' Giroud (M), 35' Reijnders (M), 21' st Sansone (L), 25' st Banda (L)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Ramadani (L), Strefezza (L), Musah (M), Calabria (M), Piccoli (L), Gonzalez (L), Giroud (M)

Espulsi: Al 48' st espulso Giroud per proteste

Note: -

LE STATISTICHE

• ll Milan ha perso 4 punti da situazioni di vantaggio in trasferta in questo campionato: due in più rispetto a quelli lasciati per strada dai rossoneri fuori casa nelle precedenti tre stagioni di Serie A messe assieme.

• Era dallo scorso gennaio contro il Sassuolo che il Milan non subiva due gol nel giro di quattro minuti: in quel caso Defrel al 19’ e Frattesi al 21’.

• Il Milan ha raccolto due punti nelle ultime quattro partite (2N, 2P) di campionato: peggio hanno fatto solo Fiorentina e Verona (0) nel parziale.

• Il Lecce ha pareggiato due delle ultime tre partite interne di Serie A (1P): tante quante nelle precedenti 12 sfide casalinghe.

• Olivier Giroud (1986) è il giocatore più anziano ad avere preso parte ad almeno 10 gol (sette reti, tre assist) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

• Sette gol in questo campionato per Olivier Giroud; nelle 14 stagioni giocate finora nei Big-5 campionati europei (2010/11), il francese ha fatto meglio dopo le prime 11 partite giocate soltanto nel 2011/12 (otto) con il Montpellier.

• Prima di Tijjani Reijnders, l'ultimo giocatore olandese a trovare il gol in Serie A con la maglia del Milan contro il Lecce in Serie A era stato Ruud Gullit, il 7 aprile 1991, sempre al Via del Mare.

• Tijjani Reijnders ha trovato il gol con la 19esima conclusione in Serie A; prima del match contro il Lecce, soltanto Patrick Ciurria aveva effettuato più tiri (19) senza avere trovato ancora la via della rete rispetto all'landese (18) nel torneo in corso.

• Il Milan è diventata la squadra contro cui Nicola Sansone ha segnato più gol in Serie A: sei le reti rifilate ai rossoneri nella competizione. Inoltre, il Lecce è la quarta compagine diversa con cui l'attaccante dei salentini ha trovato il gol contro il Milan nel torneo: meno soltanto di Enrico Chiesa, che riuscì con cinque club differenti.

• Era dall’aprile 2019 che Nicola Sansone non segnava e forniva assist in un singolo match del massimo torneo: contro l’Empoli con la maglia del Bologna in quel caso.

• Lameck Banda ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) nelle otto sfide di questo torneo: già una partecipazione in più rispetto alle tre di tutta la scorsa Serie A (ma in 36 partite).

• Lameck Banda ha messo lo zampino in un gol per due match di fila per la prima volta in Serie A.

• L’ultima volta in cui in un match di Serie A del Milan hanno segnato un giocatore francese e uno olandese risale al settembre 2014: Menez (doppietta) e de Jong, contro il Parma.

• Secondo cartellino rosso per Olivier Giroud in Serie A, dopo quello del novembre 2022, contro lo Spezia, al Meazza.

• Olivier Giroud ha tagliato il traguardo delle 100 partite con la maglia del Milan in tutte le competizioni.