Milan, Pioli: “Europa importante, dispiace per Calhanoglu”

MILAN

Smaltita la gioia per la vittoria nel derby, per il Milan è già tempo di tornare in campo per la prima giornata di Europa League al Celtic Park di Glasgow e contro gli scozzesi i rossoneri dovranno rinunciare ad uno degli uomini più in forma dell’ultimo periodo, Hakan Calhanoglu: "Purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, dispiace ma ho la fortuna di avere tanti altri giocatori a disposizione – ha detto Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia - Abbiamo lavorato tanto per tornare in Europa e adesso vogliamo rimanerci”.

“L'Europa League è una competizione importante, abbiamo un girone molto equilibrato, molto competitivo e ci teniamo a cominciarlo bene", ha aggiunto il tecnico rossonero prima di tornare sulla vittoria sull’Inter di sabato sera: "Il nostro percorso è iniziato l'anno scorso, si parla troppo facilmente di partite di svolta, per noi sono tutte partite importanti. È chiaro che sapevamo che il derby era una gara ancora più importante, è normale. Averla vinta ci dà ancora più consapevolezza e ancora più fiducia per il nostro futuro”.

Adesso, però, viene il difficile secondo Pioli: "È normale che ci siano aspettative su di noi, ma è anche un privilegio perché se ci sono aspettative su di noi significa che stiamo facendo bene. Dobbiamo essere bravi a reggere questa pressione ed essere soddisfatti per quello che stiamo facendo, sapendo che ci sono tanti altri esami da superare insieme". E il primo di questi esami sarà la sfida col Celtic, su un campo difficile e prestigioso: "Noi dobbiamo giocare sempre per vincere – ha detto Pioli - Gli avversari sono molto forti ma abbiamo le qualità per poter vincere, più sei compatto e ti sacrifichi e più hai possibilità di portare a casa un risultato positivo".

L’assenza di Calhanoglu, almeno a parole, non preoccupa il tecnico (“Troveremo la soluzione migliore per mettere in campo una squadra competitiva anche domani sera"), che però non si sbottona sulla formazione e annuncia che i nuovi arrivati Hauge e Dalot sono pronti: "Sono entrambi giovani ma hanno dimostrato subito grande capacità di adattamento, si sono inseriti, hanno delle buonissime qualità, sono disponibili e pronti per giocare".

Vedi anche Milan Il Milan perde Calhanoglu: trauma distorsivo alla caviglia, niente Celtic