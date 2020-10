Milan verso il Celtic senza Calhanoglu: trauma distorsivo alla caviglia 

BRUTTA TEGOLA

Hakan Calhanoglu ha rimediato un infortunio alla caviglia in allenamento. Si tratta di un trauma distorsivo che lo costringerà a saltare il primo impegno nei gironi di Europa League in Scozia contro il Celtic. Il fantasista turco sarà sottoposto al più presto agli accertamenti clinici per valutare quanto tempo dovrà rimanere fermo. Calhanoglu ha lasciato l'allenamento in stampelle, facendo scattare l'allarme tra i tifosi e l'ambiente rossonero.

Per capire esattamente i tempi di recupero, in ogni caso, bisognerà attendere il responso degli accertamenti. Di certo, comunque, un problema non da poco per il Milan, se si considera l'importanza del giocatore nella striscia positiva rossonera nel post lockdown.