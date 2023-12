Milan, Pioli e l'incrocio da brividi: il Sassuolo fu fatale per Allegri. E Seedorf...

MILAN

L'attuale tecnico si gioca tutto contro i neroverdi ancora guidati da Berardi: i precedenti lo spaventano

I dubbi sono pochi: Stefano Pioli si giocherà la panchina del Milan contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre a San Siro. Tra risultati altalenanti e una serie infinita di infortuni, la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico parmense è ormai ai minimi storici. Deciderà il campo appunto, e se guardiamo i precedenti l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina tra le altre, può essere tutt'altro che sereno. Sì perché negli ultimi dieci anni, o quasi, due allenatori alla guida dei meneghini hanno visto interrompere la loro avventura dopo un match con gli emiliani. Trattasi di Massimiliano Allegri e Clarence Seedorf.

Vedi anche Milan Milan, ancora emergenza in difesa: le soluzioni per Pioli e i nomi sul mercato

Caso simile è soprattutto quello con al centro l'attuale tecnico della Juventus. Alla guida di un Milan in difficoltà e con soli due campioni in campo, ossia Kakà e Robinho ma ormai in declino, Allegri è stato esonerato dopo un ko con il Sassuolo risalente al 12 gennaio del 2014. I rossoneri, ultimi in classifica, persero al Mapei Stadium nonostante il doppio vantaggio proprio da Robinho e Balotelli. A seguire la rimonta targata da Berardi, autore di un poker per il 4-3 finale. Poche ore dopo l'esonero del tecnico toscano, in grande difficoltà e con la squadra finita a metà classifica. Berardi, che di fatto fece la storia, sarà capitano del Sassuolo pure sabato prossimo al Meazza.

© Getty Images

Dicevamo del Milan finito a metà classifica: per rialzare la testa Berlusconi scelse personalmente Clarence Seedorf. L'olandese, alla prima vera esperienza da allenatore, firma un contratto di due anni e mezzo con i rossoneri, ma l'addio arriva dopo appena sei mesi. Nonostante qualche partita di grande livello, specialmente in Champions League, l'ex centrocampista viene sollevato dall'incarico al termine della stagione. Per la differenza reti peggiore rispetto al Torino il Milan non entra in Europa terminando il campionato all'ottavo. Ma quale è stata l'ultima partita di Seedorf? Proprio il Sassuolo, il 18 maggio del 2014. Il Milan vince 2-1 grazie ai gol di Muntari e Mexes ma non basta. Corsi e ricorsi storici che fanno tremare Pioli: riuscirà quest'ultimo a sconfiggere i nemici neroverdi? Staremo a vedere.