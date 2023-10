Milan, Pioli: "Giocato a livello europeo, mancata precisione ed efficacia"

© Getty Images

Stefano Pioli mastica amaro dopo lo 0-0 maturato contro il Borussia Dortmund, il secondo consecutivo in Champions League dopo quello col Newcastle: "Ci è mancata efficacia e nel primo tempo anche pulizia tecnica - le parole del tecnico del Milan a Prime Video -. Le occasioni del secondo tempo sono state importanti e non essere riusciti a segnare ancora una volta è un peccato. In Europa il ritmo si alza e noi dobbiamo saper stare a quel livello lì. Stasera ci siamo stati".