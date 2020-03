Milan, Pioli: "Convinti di potercela giocare con la Juve"

COPPA ITALIA

Con tutto quello che è successo, tra l'allarme Coronavirus, i rinvii in campionato e le voci sul terremoto societario e su di lui, trovare il modo di pensare al calcio sembra quasi impossibile. Stefano Pioli, invece, ha un'aria stranamente serena. C'è la Juve dietro l'angolo e una salita, complicata, che può portare il suo Milan alla finale di Coppa Italia. E non importa se mancheranno giocatori importanti (Ibra, Theo Hernandez e Castillejo squalificati, ndr), perché, spiega il tecnico rossonero "non dobbiamo assolutamente rimpiangere chi sarà assente, ma concentrarci sulle nostre caratteristiche, sulle nostre qualità e sul fatto di essere sempre squadra. E’ chiaro che chi giocherà avrà caratteristiche diverse da quelle dei compagni assenti, ma dovrà dare il suo apporto e sono sicuro che lo farà, perché i ragazzi stanno bene e sono convinti di potersela giocare". Pioli: "Siamo arrivati sin qui, giochiamocela"

Il Milan, insomma, non ha alcuna intenzione di arrendersi prima ancora di incrociare i guantoni. Anche l'1-1 dell'andata di San Siro non è certamente un buon risultato. Ma la Coppa Italia è troppo importante per non giocarsela alla morte: "E’ la competizione che ti garantisce il posto in Europa - dice Pioli -, è un trofeo importante, basta vedere chi sono le quattro semifinaliste e che tutte le squadre più importanti del campionato hanno cercato di arrivare in semifinale. Noi abbiamo avuto il merito di riuscirci e adesso dobbiamo provare a fare l’ultimo passo importante".

Vada come vada, sarà poi già tempo di tracciare un primo bilancio: "Saranno queste ultime 13 partite di campionato e quella di domani in Coppa Italia che determineranno la nostra classifica e che determineranno la bontà o meno della nostra stagione - conclude ai microfoni di Milan TV -, quindi assolutamente non possiamo farci distrarre da altre situazioni anche perché le altre situazioni non siamo noi a poterle controllare, ma noi possiamo incidere sulle nostre prestazioni e sui nostri risultati quindi assolutamente bisogna rimanere molto concentrati e io sto vedendo un ambiente qui a Milanello molto compatto".

