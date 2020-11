Milan, Pioli ancora positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa Milan, con la conferma della positività di Stefano Pioli anche con il tampone molecolare. Il tecnico rossonero era risultato positivo a un tampone rapido effettuato venerdì mattina e, da asintomatico, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Ora l'esito del nuovo test. Pioli non sarà in panchina domenica sera nella trasferta del Milan al San Paolo contro il Napoli dell'ex Gattuso. Al suo posto in ci sarà il vice Giacomo Murelli.