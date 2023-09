Milan, Pioli: "Abbiamo vinto una partita difficile con ampio merito"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero si gode i tre punti con la Lazio: "Adli sta diventando uno dei titolari, sono contento per lui"

Stefano Pioli si gode la vittoria contro la Lazio che permette al suo Milan di rimanere in vetta alla classifica. "L'avevamo preparata per palleggiare meno in mezzo al campo e andare più in profondità, nel primo tempo ci siamo un po' allungati concedendo ripartenze ma nel secondo siamo venuti fuori molto bene - ha spiegato l'allenatore rossonero a fine match -. Non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo vinto una partita difficile con ampio merito". Sulla prestazione di Adli: "Gli ho detto che era la prima a San Siro, può essere più intraprendente, forse potevamo cercarlo di più ma sta crescendo tanto. Sta diventando uno dei titolari del Milan, sono contento per lui, la sua è stata una crescita importante".

Pioli è soddisfatto anche dell'ingresso di Musah e spera che per Loftus-Cheek non sia nulla di grave. "Nel primo tempo chi riceveva palla era più marcabile, Musah ha più gamba e caratteristiche di inserimento, così ha favorito Pulisic negli uno contro uno. Yunus lo vorrei un po' più disciplinato ma ha messo tanta qualità nella partita - ha aggiunto ai microfoni di Dazn -. Può giocare davanti alla difesa ma è più una mezzala, mentre Reijnders ha una grande gestione della palla. Adesso sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek, domattina faremo le valutazioni. Ha avuto un problema al pube, forse anche addominale, speriamo non sia niente di grave".

Ora testa alla Champions dove c'è la difficile trasferta col Borussia. "Il Dortmund lo avevo visto in difficoltà col PSG ma ha grandissima intensità davanti alla quale unisce fisicità. Sarà una gara difficile, non decisiva per il girone ma importante".

Poi la risposta ad Allegri che aveva detto che le coppe non sono determinanti, dopo che Pioli aveva indicato la Juve come favorito per lo scudetto proprio perché non impegnata in Europa. "Ha ragione, non ho detto che è matematico che vinca la Juventus. Anzi spero non vinca, ma è innegabile che chi non gioca le coppe abbia un vantaggio".