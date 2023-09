Milan-Lazio, le pagelle: Leao è mister assist, Reijnders croce e delizia. Provedel evita il tracollo

LE PAGELLE DI MILAN-LAZIO

I voti e i giudizi dei protagonisti della sfida del Meazza valida per la settima giornata di Serie A

© Getty Images

MILAN

Maignan 6 - La prestazione offensiva della Lazio è davvero poca cosa e il portiere francese, al rientro dopo aver saltato due gare, è solo ordinaria amministrazione. Si becca un giallo evitabile per perdita di tempo.

Calabria 6 - Zaccagni è un brutto cliente, ma il capitano non lo soffre più di tanto e si fa sorprende solo una volta nel primo tempo. Non è ancora al top della condizione e Pioli gli risparmia gli ultimi 20' (dal 25' st Florenzi 6 - Con un salvataggio in scivolata su Isaksen dà anche lui il suo prezioso contributo)

Kjaer 6,5 - Una sbavatura a inizio match che Felipe Anderson non capitalizza. Poi ha davvero pochi problemi con Castellanos, tanto fumo e poco arrosto.

Tomori 7 - L'inglese è il Leao della difesa, il calciatore che ha un qualcosa in più rispetto a tutti. Dalle sue parti non si passa mai, da manuale l'anticipo a centrocampo su Guendouzi e la successiva volata con tiro poi murato dalla difesa capitolina.

Theo Hernandez 6 - Gara senza infamia e senza lode del terzino francese. Un po' timoroso nel primo tempo, meglio nella ripresa quando riesce a spingere di più.

Loftus-Cheek 6 - Sfortunato l'inglese, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare dopo soli 28' (dal 28' Musah 6,5 - Suo l'assist per Giroud all'epilogo della prima frazione, poi impegna Provedel che gli nega il 2-0)

Adli 6,5 - Dopo solo un minuto Massa lo grazia dal cartellino giallo per un fallo da dietro su Luis Alberto. Commette qualche infrazione di troppo, ma si fa valere in regia dando anche il via all'azione del gol di Pulisic (dal 25' st Pobega 6 - Con il suo ingresso Reijnders arretra in regia. Fa legna a centrocampo).

Reijnders 6,5 - Nel primo tempo si vede davvero poco, fino al 45' quando si divora il gol del vantaggio dopo un tiro di Giroud non trattenuto da Provedel: l'olandese colpisce male e prende il palo a porta vuota. Nella ripresa sale in cattedra e diventa il re del centrocampo. Bene anche in regia.

Pulisic 7 - Primo tempo lontano dagli standard di questo inizio di campionato, poi nella ripresa il Milan alza il pressing e si sveglia anche lui. Bravo a farsi trovare a centro area sull'assist di Leao e a piegare le mani a Provedel. Sfiora la doppietta personale, ma Provedel è di altro avviso (dal 37' st Chukwueze sv).

Giroud 5,5 - Si vede poco per tutto il primo tempo e si accende solo al 45': Provedel gli nega il gol nel giorno del suo 37° compleanno. Poi non va più alla conclusione (25' st Okafor 6,5 - I palloni che tocca si contano sulle dita di una mano, ma come a Cagliari trova la zampata vincente).

Leao 7,5 - Per il primo squillo della sua partita bisogna aspettare più di mezzora, Provedel è attento e si rifugia in angolo. Va a intermittenza, ma quando si accende sono sempre pericoli. Prima Pulisic e poi Okafor beneficiano di due assist al bacio. Incontenibile.

All.: Pioli 7

LAZIO

Provedel 7- Mezzora di quiete, poi si accende Leao ma il portiere biancoceleste si fa trovare pronto e si salva. Non trattiene la girata ravvicinata di Giroud, ma ci pensa Reijnders a graziarlo. Pulisic gli piega le mani e lo prende un po' in controtempo ma non ha colpe sul gol. Bravo a evitare il raddoppio prima a Musah e poi allo stesso Pulisic.

Marusic 5 - Dalla sua parte ci sono due clienti davvero poco amichevoli come Leao e Theo Hernandez. Regge un tempo, poi il crollo verticale quando lascia troppi spazi al portoghese. Si becca un sacrosanto cartellino giallo per uno sgambetto al francese.

Casale 5,5 - Regge bene nel primo tempo, poi va in difficoltà come tutta la squadra e nel finale Leao se lo beve come un caffè a colazione, servendo a Okafor il pallone del gol che manda i titoli di coda a San Siro.

Romagnoli 5,5 - Nel primo tempo guida bene la difesa, che rischia solo in un paio di occasioni. Nella ripresa il Milan alza il pressing e sono dolori per tutti.

Hysaj 5,5 - Nel primo tempo regge bene il confronto con Pulisic, nella ripresa l'americano cambia passo e cominciano i dolori.

Guendouzi 5 - La gara di San Siro conferma le parole di Sarri di un paio di giornate fa quando in riferimento al francese aveva detto che non era ancora pronto. Lento e macchinos, non fa mai valere la sua fisicità. L'emblema della sua serata negativa l'anticipo secco subito da Tomori a centrocampo che per poco non costa il raddoppio alla Lazio (dal 22' st Kamada 5 - Ci si accorge che entra in campo solo grazie all'annuncio dello speaker)

Rovella 5,5 - Dopo la buona prova contro il Torino, Sarri gli affida ancora le chiavi del centrocampo. Qualche sbavatura in impostazione, meglio quando c'è da fare legna e rompere il gioco, ma la sua prestazione non è positiva (dal 22' st Vecino 5,5 - Mezza ripresa nel momento peggiore dei suoi. Non incide)

Luis Alberto 5,5 - Nessuna magia dal parte del Mago spagnolo, che almeno ci prova a costruire qualcosa di buono ma predica nel deserto. Secondo tempo da dimenticare anche per lui.

Felipe Anderson 5 - Sua la prima occasione nitida della Lazio, un sinistro spedito malamente sull'esterno della rete. Poi sparacchia ancora a lato al 25'. Ripresa da spettatore non pagante fino alla sostituzione con Pedro (30' st Pedro 6 - Appena entra ci mette la solita voglia e grinta. Realizza anche uno splendido gol a giro, che viene annullato per un fuorigioco di Immobile)

Castellanos 5,5 - Si muove su tutto il fronte d'attacco, è fastidioso come una zanzara ma gli manca il killer instinct di Immobile. Meglio in fase difensiva e nell'aiutare i compagni. Sparisce nella ripresa (30' st Immobile 5,5 - Non è al meglio per un problema muscolare e si vede. Una ventina di minuti senza incidere).

Zaccagni 5 - In questo inizio di stagione difficile per la Lazio è sempre stato tra i migliori, ma stasera a San Siro affoga anche lui nella mediocrità generale della squadra. (dal 38' st Isaksen sv)

All.: Sarri 5

