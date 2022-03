Milan, Pioli: "Abbiamo vinto controllando, ora non firmo per il secondo posto"

QUI MILAN

Le parole del tecnico rossonero dopo il successo di misura sull'Empoli

Una rete di Kalulu è valsa tre punti al Milan contro l'Empoli. Una partita complicata che ha permesso ai rossoneri di consolidare la vetta della classifica: "La prossima partita è la più importante - ha commentato Pioli a fine gara -, dobbiamo ragionare così perché siamo lì a lottare per qualcosa di importante". La classifica è sempre "virtuale": "Sarebbe più regolare se tutte le squadre avessero disputato tutte le partite. Contro l'Empoli è stata una vittoria importante". Getty Images

"L'Empoli ha corso tantissimo e bene, noi sbagliavamo l'uscita nella ripresa e facevamo fatica". Il Milan è in corsa per lo scudetto: "Ne parlerò solo prima dell'ultima giornata eventualmente. Non firmo per il secondo posto, voglio che i miei ragazzi continuino a dare il meglio. Abbiamo visto quanto è difficile vincere le partite, non guardiamo troppo avanti né troppo indietro".

Pioli ha caricato la squadra anche nell'allenamento prepartita: "L'ho sempre fatto perché in questo modo riesco a capire quanto siamo concentrati. Stasera la squadra era pronta a livello motivazionale, ma ho sempre vissuto così il prepartita e continuerò a farlo".

Il successo è arrivato dopo una prestazione a due volti, ma la vittoria pesa molto: "Siamo stati un po' più distanti nella ripresa, anche per stanchezza. Se vogliamo pressare in avanti dobbiamo farlo tutti, a volte anche per merito dell'Empoli non siamo riusciti a recuperare il pallone in attacco. Abbiamo rischiato un po' nella ripresa perché abbiamo fatto meno movimento accontentandoci di palleggiare. Dobbiamo migliorare ogni situazione, ma se non abbiamo dominato la partita è vero che l'abbiamo controllata con attenzione. Vincere così vuol dire che la squadra ha una mentalità vincente perché nelle prossime partite le battaglie saranno ancora più dura".

Mancano nove partite a fine campionato: "Anche la Juventus resta in corsa per lo scudetto, tutte le prime cinque direi".