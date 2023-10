Pioli: "Giocato alla pari anche in 10. Quanti falli di Gatti su Leao..."

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la sconfitta con la Juventus: "Ci sono tanta tensione e delusione perché non abbiamo fatto il risultato che volevamo"

Stefano Pioli mastica amaro per la sconfitta casalinga contro la Juventus che ferma la corsa del suo Milan e regala la vetta all'Inter. "Non ho detto niente alla squadra, di solito non parlo dopo le partite - ha spiegato il tecnico a fine match -. Credo non sia il momento opportuno perché c'è tanta tensione e delusione perché non abbiamo fatto il risultato che volevamo. Penso che abbiamo fatto una buona partita in 11 e una buona partita in 10. Non siamo stati inferiori nemmeno in inferiorità numerica". Poi la polemica su Gatti: "Leao ha messo in difficoltà Gatti che ha fatto tanti falli sin dall'inizio: il regolamento dice che se fai tanti falli arriva l'ammonizione. Mi pare che sia così, almeno. L'ha preso? Sì, ma tardi".

Sulla scelta di sostituire Pulisic dopo l'espulsione di Thiaw. "Ho fatto la scelta di avere l'inferiorità numerica in avanti con Giroud e Leao e mantenere l'assetto provato in settimana con la difesa a 4 e il centrocampo a 3 - ha aggiunto Pioli ai microfoni di Dazn -. Avevamo dei riferimenti, ho pensato fosse giusto togliere un attaccante, con la speranza che gli inserimenti dei centrocampisti o le giocate di sponda di Giroud per Leao ci consentissero di essere pericolosi. Siamo partiti bene nel secondo tempo, ma ci è sono mancate intensità e attenzione nonostante l'inferiorità numerica".

Gli errori nell'azione del rosso a Thiaw. "In occasione dell'espulsione ci sono sia un errore individuale che di squadra. Abbiamo giocato alla pari anche in 10. Thiaw doveva temporeggiare e non provare l'anticipo. Anche la posizione del terzino era sbagliata, doveva stringere di più. Thiaw è stato anche sfortunato perché è scivolato, ma poteva fare meglio".

Due sconfitte in campionato contro le grandi rivali Inter e Juventus. "Questa sconfitta non ci toglie nulla. Se riuscissimo a fare come dopo il derby ben venga questa giornata storta - ha scherzato Pioli -. La squadra sta facendo il cammino giusto, la strada è quella giusta".

