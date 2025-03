Milan, per Gimenez “momento complicato”: Abraham scala le gerarchie

L'essenza di farsi trovare pronto al momento giusto. Se il Milan nell’ultima di campionato ha ribaltato la gara col Como è anche grazie all'ingresso di Abraham, che col suo super assist ha mandato in rete Reijnders. Un'intuizione di grande classe e non è la prima, visto che anche all'andata al Sinigaglia l'inglese aveva innescato sontuosamente Leao. Tammy usato sicuro, ma non solo uomo assist perché se il Diavolo ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter è soprattutto grazie alla doppietta rifilata alla Roma nei quarti a San Siro che ha mandato su tutte le furie i suoi ex tifosi che lo hanno sonoramente fischiato.