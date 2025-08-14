Milan, ecco Jashari: "Un sogno che si realizza per me e la mia famiglia"

"Le mie sensazioni su questo club sono incredibili, è un sogno che si realizza per me e per la mia famiglia. Sono qui da pochi giorni, ma ho ricevuto un benvenuto caloroso da parte di tutti - ha esordito Jashari in conferenza stampa -. Sono davvero orgoglioso e onorato di essere un giocatore del Milan". Il centrocampista svizzero ha vestito il rossonero dopo una lunghissima trattativa: "Tutti sanno che è stato un periodo lungo, ma sin dai primi contatti con Tare era chiara la mia volontà di compiere questo passo pur sapendo che sarebbe comunque stata una trattativa difficile perché ero importante per il Bruges e non mi avrebbero liberato velocemente. Tare mi ha fatto capire che avrebbe fatto di tutto per portarmi al Milan ed era il mio stesso sentimento, avevo dato la mia parola a Tare e Ibrahimovic".