Francia, la gestione di Theo e Thuram scatena la polemica social

Thuram ha giocato titolare con l’Atalanta (sostituito al 91’ da Taremi), ma poi appena arrivato nel ritiro di Clairefontaine è stato rimandato a casa "a causa di un dolore persistente alla caviglia sinistra”, come recita il comunicato ufficiale della federazione francese, e non prenderà parte alla doppia sfida contro la Croazia. Theo invece è stato sostituito all’intervallo della partita contro il Como perché, come spiegato da Conceicao dopo il match, aveva un problema al polpaccio e ha quindi chiesto il cambio per non peggiorare la situazione.