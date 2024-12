Milan, per Fonseca altro banco di prova con la Roma: la panchina resta calda

"Fonseca rischia? Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto", ha detto qualche giorno fa il presidente del Milan Paolo Scaroni in un'intervista al Corriere della Sera parlando della posizione del tecnico. Di sicuro per il portoghese i banchi di prova non sono finiti, a cominciare dalla sfida di San Siro contro la Roma, dove la squadra rossonera è chiamata a dare continuità alla vittoria conquistata nella trasferta di Verona prima di Natale firmata Reijnders. Il Milan non può più sbagliare: la vetta della classifica è lontanissima e bisogna recuperare in fretta i punti persi per strada per raggiungere la zona Champions. La panchina di Fonseca resta caldissima e, in caso di risultato negativo contro i giallorossi di Ranieri, il suo futuro potrebbe essere messo ancora in discussione, con le valutazioni del caso da parte della dirigenza.Tutto questo a quattro giorni dalla semifinale di Supercoppa italiana contro la Juve a Riad, in Arabia.