Milan, Fonseca: "Esonero? Non ho parlato con nessuno, perché non dovrei sentirmi solido?"

Fonseca è poi tornato sulla questione esonero in conferenza: ""Mi hanno chiesto se ho avuto un confronto duro con Ibra. Non l'ho incontrato e non ho visto nessuno della società. Non posso dire niente di più. Non mi posso inventare cose che non sono successe. Mai nella mia vita ho avuto paura nel calcio e continuo così. Per me è importante avere sempre la coscienza pulita: lavoro, sono onesto con chi lavora con me. Questa è la cosa più importante per me. E per questo non ho paura di niente. Se mi aspetto di essere in panchina in Supercoppa? Non ho nessun segnale del contrario. Ora vado a casa, guarderò la partita, e poi penserò a lavorare. Perché nessuno della società viene a parlare? Non è una domanda che dovete fare a me. Su Conceiçao non posso dire niente, vengo qui a commentare la partita. Che posso dire?"