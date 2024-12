Sergio Conceiçao, un duro per il Milan: gioco offensivo e attenzione difensiva le sue armi

Da Fonseca a Conceiçao, sarà ancora portoghese il nuovo allenatore del Milan. L'ex Porto, che si legherà ai rossoneri per 6 mesi, è considerato uno degli allenatori più rispettati del panorama calcistico del suo Paese e una delle figure maggiormente influenti del calcio lusitano. Nato il 15 novembre 1974 a Penafiel, ha legato tutta la sua carriera da allenatore ai club più importanti del Portogallo, dall'esordio sulla panchina dell'Académica fino al Nacional, che ha guidato alla salvezza e alla qualificazione alle competizioni europee, per arrivare, nel 2016, al Porto, con cui ha vinto tre titoli nazionali, tre Supercoppe portoghesi, 4 coppe nazionali e una coppa di Lega. Non è riuscito a vincere in Europa, dove ha comunque spesso fatto bene in Champions alternando il 4-2-3-1 al 4-4-2, suoi moduli di riferimento.



Il suo approccio tattico è dinamico e flessibile, il suo gioco è offensivo, ma la ricerca di equilibrio porta le sue squadre a difendere con ordine e grande attenzione. Il suo punto di forza è il carattere: Conceição è noto per la sua capacità di motivare i suoi giocatori e per il suo carisma, oltre che per la sua personalità forte e decisa. Qualità che sembrano sposarsi perfettamente con i giocatori attuali del Milan. Dopo aver prolungato il contratto con il Porto nell'aprile del 2024, il 4 giugno, in seguito all'elezione presidenziale di Villas Boas, ha deciso di separarsi dal suo club di comune accordo.