Milan, paura per Loftus-Cheek: forti dolori addominali, sarà operato di appendicite

Paura in casa Milan a poche ore dalla sfida in casa del Napoli in programma alle ore 20.45. Loftus-Cheek, destinato a partire dall'inizio al fianco di Bondo e Reijnders, ha accusato dei forti dolori addominali: gli accertamenti hanno evidenziato un'appendicite acuta. Niente partita quindi e subito l'operazione chirurgica allo scopo di rimuovere l'appendice.