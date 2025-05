A Domenico Borelli il Cronometro d'oro, miglior preparatore atletico Serie A 23/24

Il preparatore atletico dell'Atalanta ha infatti ricevuto il più alto numero di preferenze dai suoi colleghi, in una giornata che lo ha celebrato ben due volte: Borelli (nell'immagine di copertina, ndr) infatti non ha 'solo' ricevuto dal Settore Tecnico federale il Cronometro d'oro in quanto miglior professionista dell'ultima stagione di Serie A, ma gli è stato anche consegnato un premio speciale per essere stato il preparatore che, nello staff guidato da Gasperini, ha collaborato per portare l'Atalanta sul tetto del Vecchio Continente, a trionfare in Europa League. Borelli peraltro aveva già ottenuto il Cronometro d'oro nella prima edizione in cui la premiazione è stata organizzata dal Settore Tecnico, ovvero per la stagione 2019/2020.