Cappelletti: "Calcio parte dell'epoca d'oro di sport femminili"

"Stiamo vivendo nell'epoca d'oro degli sport femminili, e il calcio italiano fa orgogliosamente parte di questa epoca. Tra pochi giorni celebreremo lo scudetto della Juventus in un grande stadio come l'Allianz Stadium di Torino, tra qualche settimana tiferemo tutti per la Nazionale maggiore all'Europeo, e prima ancora per le Nazionali giovanili Under 17 e Under 19, in un'estate tutta Azzurra. Un percorso virtuoso che si pone come obiettivo quello della sostenibilità, favorito dall'ottimo lavoro e dagli investimenti dei club, della Federazione e della Divisione che sono fiera di guidare". Sono queste le parole di Federica Cappelletti, la presidente della Divisione Serie A Femminile Federica Cappelletti, durante l'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS presso Officine Farneto. Poi, sulla possibilità del VAR a chiamata, Cappelletti sottolinea di aspettare "decisioni dall'alto , sicuramente è il raggiungimento di percorsi sempre più virtuosi a cui anche il calcio femminile sta cercando di arrivare". Infine un messaggio alle giovani calciatrici che "devono crederci come stanno facendo, la crescita di questo sport è anche dovuta al coraggio, alla resilienza e alla determinazione di molte atlete". Presente all'evento anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che sottolinea come "il fatto che i club stiano investendo senza un ritorno immediato è una forma di grande civiltà che ci portiamo a casa. A Roma c'è il primato di spettatori di calcio femminile, fatto registrare a Roma-Barcellona. Questa città deve dare un segno come Capitale, ma i numeri sono impressionanti".