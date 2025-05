Maradona, direttore clinica: "Diego chiese acolici durante degenza"

Il direttore della clinica dove Diego Maradona fu operato due settimane prima della sua morte nel 2020 ha testimoniato che la stella del calcio argentino aveva richiesto alcolici durante il periodo postoperatorio e che era difficile da gestire. Il direttore medico della clinica Olivos, Pablo Dimitroff, ha testimoniato martedì al processo a sette operatori sanitari accusati di negligenza. Maradona è stato operato per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello ed è rimasto in terapia intensiva all'Olivos tra il 4 e l'11 novembre. Dimitroff afferma che Maradona era "un paziente aggressivo che si era strappato la flebo". Afferma che la successiva convalescenza di Maradona in assistenza domiciliare è stata sconsigliata. Dimitroff afferma che Maradona ha richiesto alcolici anche subito dopo l'intervento chirurgico.