Champions: Inter-Barcellona da record, 14,7 milioni al botteghino

La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in corso a San Siro, vale il nuovo record di incasso al botteghino per una partita in Italia. Sono 75.504 gli spettatori presenti al Meazza (di cui 4.253 nel settore ospiti), per un incasso da 14,7 milioni di euro: si tratta della cifra più alta per una gara in Italia, superando i 12,5 milioni di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Champions League 2022/23. Nella top10 degli incassi record in Italia sono presenti solo gare giocate a San Siro da Inter e Milan, tutte disputate in Champions League.