Milan oltre Ibrahimovic: il gruppo dimostra di essere maturo per la Champions

Il Milan ne segna sette al Torino ma torna a casa con la regola del tre: tre vittorie nelle ultime tre partite e tre sono i punti che mancano (contando almeno un pareggio in Genoa-Atalanta) per la matematica conquista di un posto nella prossima Champions League. Dopo i ko con Sassuolo e Lazio i rossoneri hanno ripreso la marcia con risultati, gioco e gol dimostrando di aver superato il momento difficile e anzi rimettendo in mostra quanto di buono avevano fatto per tutto il girone di andata. Il lavoro di Pioli diventa ancor più prezioso osservando come la squadra è riuscita ad andare oltre la mancanza di Ibrahimovic, che di sicuro in questi 18 mesi ha aiutato il gruppo a crescere ma che ora è pronto a passare da ingrediente principale della torta a ciliegina.

