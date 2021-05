Corsa Champions: Atalanta e Milan, mancano 3 punti. Duello Juventus-Napoli. E la Lazio...

CORSA CHAMPIONS

Due giornate alla fine del campionato, cinque squadre per tre posti. I biancocelesti devono recuperare una partita. La situazione

Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio (in rigoroso ordine di classifica) non sbagliano: nel turno infrasettimanale cinque vittorie su cinque per le contendenti ad un posto in Champions League. E con solo due turni rimasti da giocare, tre per i biancocelesti che devono recuperare contro il Torino, le squadre davanti in classifica sono ancora più favorite di prima anche se, visti i tre punti che dividono la seconda dalla quinta, matematicamente tutto può dirsi ancora aperto. Getty Images

Chiaro che, vedendo la forma e il calendario, bergamaschi e rossoneri sembrano pronti a chiudere il discorso già nel weekend evitando che lo scontro diretto dell'ultimo turno diventi sanguinoso: con tre punti, entrambe andrebbero in Champions League visto che tutte e due vantano scontri diretti a favore contro la Juventus, attuale quinta. Gli impegni di Genova, contro il Genoa già sicuro del posto in Serie A l'anno prossimo, e in casa contro il Cagliari quasi salvo non sono scogli che sulla carta impensieriscono troppo Gasperini e Pioli.

Più delicata la situazione di Napoli e Juve, divise da un punto ma con un calendario ben diverso: gli azzurri andranno a Firenze contro una Fiorentina serena e chiuderanno contro il Verona che nel finale di campionato sta trovando meno risultati positivi rispetto all'ottima andata. I bianconeri invece riceveranno la visita dell'Inter capolista che, come visto contro la Roma, non mollano anche a scudetto già vinto, senza contare la voglia dell'ex Conte di fare bene in quello che è stato il suo stadio da allenatore per 3 stagioni. Pirlo poi chiuderà a Bologna, sfida dal coefficiente di difficoltà per nulla esagerato.

Infine resta la Lazio che si tiene attaccata alla matematica anche se avrebbe bisogno di un miracolo. Servirà ovviamente vincere il recupero ma soprattutto prima il derby contro la Roma che deve confermare il settimo posto per regalare a Mourinho almeno l'Europa League. Chiusura in trasferta sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che contendono ai giallorossi il sogno di andare in Europa.

In caso di arrivo a pari punti per più di due squadre, entrerebbe in gioco la classifica avulsa. L'Atalanta è in vantaggio negli scontri diretti con la Juve, in svantaggio col Napoli mentre resta da giocare il ritorno col Milan. I rossoneri sono avanti sia contro Juve che Napoli, stesso discorso dei bergamaschi per la situazione con l'Atalanta. Il Napoli è in vantaggio con l'Atalanta, in svantaggio col Milan e alla pari con la Juve (entrerebbero in gioco ulteriori variabili). La Juventus è alla pari col Napoli e in svantaggio sia contro Atalanta che Milan.

IL CALENDARIO

SQUADRA PUNTI 37.MA GIORNATA 38.MA GIORNATA ATALANTA 75 GENOA Milan MILAN 75 Cagliari ATALANTA NAPOLI 73 FIORENTINA Verona JUVENTUS 72 Inter BOLOGNA LAZIO* 67 ROMA SASSUOLO

*una partita in meno (martedì 18 recupero in casa contro il Torino)

NB: in maiuscolo le partite in trasferta