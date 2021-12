Milan, niente Napoli per Leao: tornerà nel 2022

VERSO MILAN-NAPOLI

Gli esami svolti ieri dall’attaccante portoghese hanno confermato la lesione al bicipite femorale, ma per la sfida agli azzurri Pioli recupera Giroud

Niente Milan-Napoli per Rafa Leao. Ancora una volta dall’infermeria rossonera non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, che ritroverà l’attaccante portoghese soltanto a gennaio. Gli esami svolti ieri, riporta il Corriere della Sera, hanno confermato la piccola lesione al bicipite femorale rimediata lo scorso 4 dicembre durante la gara con la Salernitana e quindi l’ex Lille salterà anche la gara del 22 dicembre contro l’Empoli. Getty Images

L’ennesima cattiva notizia per il Milan in un periodo in cui la sfortuna sembra essersi accanita contro i rossoneri, che in meno di un girone di andata hanno già fatto registrare ben 36 ‘indisponibilità’, di cui la metà circa per noie muscolari. Le stesse di cui soffre Leao e che lo costringeranno ai box fino a gennaio come Ante Rebic e Davide Calabria, che migliorano ma torneranno in campo soltanto alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale.

Tra tante cattive notizie anche una nota lieta: domenica sera per la supersfida contro il Napoli torna a disposizione Olivier Giroud, che è guarito dalla lesione al bicipite femorale e già da mercoledì, quando il Milan riprenderà gli allenamenti, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo.

E mentre la squadra lavora per preparare il big match con gli azzurri di Spalletti, in società si pensa all’imminente inizio del marcato (la priorità è un difensore per sostituire Kjaer) e si lavora sui rinnovi. L’intenzione del club è quella di blindare Leao e le discussioni tra Maldini, Massara e Jorge Mendes – procuratore del portoghese – sembrano essere ben avviate: vicina l’intesa per il rinnovo fino al 30 giugno 2026 sulla base di un accordo da 4 milioni a stagione, con le parti che stanno lavorando su bonus e dettagli.

Vedi anche Milan Milan, Giroud verso il recupero: col Napoli potrebbe esserci