Milan, Giroud verso il recupero: col Napoli potrebbe esserci

VERSO MILAN-NAPOLI

Arrivano buone notizie dall'infermeria rossonera, l’attaccante francese con gli azzurri ci sarà e la media gol quando gioca con Ibra è da paura

Dopo un avvio di stagione davvero super, il Milan ha perso la testa della classifica soprattutto a causa delle 36 ‘indisponibilità’ di giocatori prima ancora del giro di boa, metà delle quali per cedimenti muscolari, ma dall’infermeria rossonera arrivano finalmente buone notizie per Stefano Pioli. Per la supersfida di domenica contro il Napoli, infatti, il tecnico rossonero dovrebbe recuperare Olivier Giroud, ai box da qualche settimana dopo un problema muscolare rimediato nella sfida di Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Getty Images

Una buona notizia per Pioli, ma anche per Ibrahimovic, che nelle ultime partite si è caricato sulle spalle i rossoneri. Il rientro dell’attaccante ex Chelsea permetterà infatti allo svedese di tirare il fiato e darà al tecnico, il cui reparto offensivo nell’ultimo periodo è stato ridotto all’osso, almeno un’alternativa in più a gara in corso.

In questa stagione infatti i due ‘attaccanti pesanti’ non sono mai partiti insieme dal 1’, ma a gara in corso hanno dimostrato quanto possono essere letali in coppia per le difese avversarie: in tre partite con Ibra e Giroud in campo i rossoneri hanno segnato sei gol, uno ogni 11 minuti.

GLI ALTRI INFORTUNATI

Qualche piccola speranza di recupero per la sfida al Napoli anche per Rafa Leao, che dopo il ko con la Salernitana sosterrà un nuovo esame medico per valutare la lesione muscolare che lo sta tenendo fuori nelle ultime partite. Da valutare poi anche Davide Calabria, che non si allena in gruppo ormai da settimane: il Milan vuole evitare rischi, probabile che tornerà solo nel 2022 così come Pellegri, Rebic e Plizzari.

Vedi anche Milan Milan, un regalo dopo l’altro ti costa la vetta della classifica