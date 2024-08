Milan, lesione del retto femorale per Morata: rientrerà dopo la sosta

MILAN

L'attaccante spagnolo salterà le sfide con Parma e Lazio, dovrebbe essere pronto per il Venezia

Il Milan perde subito per infortunio Alvaro Morata: l'ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto l'attaccante spagnolo ha infatti evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della gamba sinistra. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate la prossima settimana, salterà dunque sicuramente la sfida col Parma di sabato alle 18.30, ma anche quella con la Lazio, in programma il 31 agosto.

Morata tornerà a disposizione di Fonseca solo dopo la sosta: l'obiettivo del club è di rivederlo in campo nel match casalingo col Venezia del 15 settembre, in modo da riaverlo al top per il derby con l'Inter della quarta giornata.

