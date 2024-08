Infortunio Morata, Fonseca deve scegliere tra Jovic e Okafor

milan

Lo spagnolo potrebbe saltare due partite, chi come riferimento offensivo? Il serbo è più punta, lo svizzero è andato a segno col Torino

L'infortunio di Alvaro Morata mette Paulo Fonseca di fronte a una scelta: chi scegliere come riferimento offensivo contro Parma e, probabilmente, Lazio? L'attaccante spagnolo ha accusato un problema muscolare dopo il Torino - solo gli esami potranno stabilire l'esatta entità dell'infortunio - ma intanto in casa Milan si ragiona se scegliere Okafor o Jovic per le prossime gare di campionato.

A livello di caratteristiche, sebbene sia giocatore diverso perché più potente ma meno tecnico e mobile, la scelta dovrebbe ricadere sul serbo, che non a caso era partito titolare anche a San Siro, maggiormente capace di fare da riferimento offensivo. Certo che la prestazione opaca di sabato e la voglia di cambiare qualcosa visto il mezzo passo falso della squadra all'esordio in campionato non sono fattori che concorrono a suo favore.

Spazio allora a Okafor? Lo svizzero è entrato bene contro il Toro, gli sono bastati sette minuti per il primo gol stagionale, ma è anche vero che la prima punta è un ruolo non del tutto nelle sue corde, visto che ama partire dall'esterno per accentrarsi.

C'è poi chi - soprattutto tra i tifosi - suggerisce una terza ipotesi, molto suggestiva, quella che porta a Francesco Camarda. Il baby bomber ha iniziato la stagione segnando due gol in due partite col Milan Futuro nella Coppa Italia di Serie C ma, al momento, sembra un'ipotesi piuttosto remota, magari Fonseca se lo porterà giusto in panchina come eventuale arma a gara in corso.

