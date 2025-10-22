Psv, Dennis Man: "La serata più bella della mia vita"

Nella vittoria per 6-2 del Psv Eindhoven contro il Napoli in Champions League c'è anche la firma di una vecchia conoscenza del nostro campionato. Dennis Man è stato protagonista con due reti e nel post-partita ha analizzato così la gara ai microfoni della Uefa: "Incredibile, penso sia la serata più bella della mia vita. Abbiamo meritato la vittoria e siamo felici. Conosco il Napoli, sono una squadra molto forte. Prima del match avevo detto ai miei compagni che sarebbe stato difficile. Abbiamo segnato due gol veloci e poi abbiamo giocato sempre meglio". L'ex Parma ha aggiunto: "Mi piace quando giochiamo contro grandi squadre. Penso che abbiamo più spazio per esprimere il nostro gioco, so di poter aiutare la squadra e sento che sto migliorando sempre di più".