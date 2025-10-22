Calcio dilettanti: ’Quarto Tempo’ a Ferrara dal 23 ottobre

Ferrara si prepara a diventare la capitale del calcio dilettantistico italiano: dal 23 al 25 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la seconda edizione di “LND Quarto Tempo - L’Innovazione del Calcio Dilettantistico”, grande appuntamento nazionale promosso dalla Figc - Lega Nazionale Dilettanti (LND), con il patrocinio di Figc, Regione, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo. L’evento arriva dopo un mese di intensa collaborazione tra Lnd e la città estense, già protagonista con il Villaggio “Quarto Tempo” durante il Ferrara Sport Festival, che ha coinvolto centinaia di cittadini in attività sportive e inclusive, dal calcio balilla agli eSports, con il format “Il Calcio a Portata di Mano”. Saranno presenti tutti i presidenti di Lega, il Ministro Abodi e anche i campioni del 1982 (Antognoni e Bergomi) e quelli del 2006 (Buffon e De Rossi).