Calcio

Calcio dilettanti: ’Quarto Tempo’ a Ferrara dal 23 ottobre

22 Ott 2025 - 17:57

Ferrara si prepara a diventare la capitale del calcio dilettantistico italiano: dal 23 al 25 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la seconda edizione di “LND Quarto Tempo - L’Innovazione del Calcio Dilettantistico”, grande appuntamento nazionale promosso dalla Figc - Lega Nazionale Dilettanti (LND), con il patrocinio di Figc, Regione, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo. L’evento arriva dopo un mese di intensa collaborazione tra Lnd e la città estense, già protagonista con il Villaggio “Quarto Tempo” durante il Ferrara Sport Festival, che ha coinvolto centinaia di cittadini in attività sportive e inclusive, dal calcio balilla agli eSports, con il format “Il Calcio a Portata di Mano”. Saranno presenti tutti i presidenti di Lega, il Ministro Abodi e anche i campioni del 1982 (Antognoni e Bergomi) e quelli del 2006 (Buffon e De Rossi).

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:32
La crisi della Fiorentina

Fiorentina, crisi senza fine

01:16
Milanello live

Milanello live: le condizioni degli infortunati

01:11
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"
19:07
Torino, per il Genoa venduti già 20mila biglietti
18:14
Psv, Dennis Man: "La serata più bella della mia vita"
17:57
Calcio dilettanti: ’Quarto Tempo’ a Ferrara dal 23 ottobre
17:16
Niente match a Miami, il tecnico del Villarreal: "Annuncio irrispettoso"