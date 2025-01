Milan, massima fiducia in Conceiçao: il tecnico non è in discussione

Le voci della mattina, accolte anche con un certo stupore, un futuro non così certo, anzi, decisamente in bilico. Abbastanza per consigliare al Milan un intervento deciso: Sergio Conceiçao non è in discussione. Il club ha massima fiducia in lui. Non sarà, insomma, il derby, anche in caso di risultato negativo, l'ultima gara del portoghese sulla panchina rossonera. Non basta, il tecnico - assicurano - concluderà la stagione guidando il Milan verso gli obiettivi prefissati: la Coppa Italia, la Champions e il quarto posto in campionato.