Milan, Maldini: "Rinnovo di Leao? La fiducia cresce"

"Il rinnovo di Leao? La fiducia cresce, ma oggi non è l'argomento giusto. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo comune". Il dt del Milan Paolo Maldini ha fatto il punto sulla trattativa per il prolungamento del contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza a giugno 2024, prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Alterco chiuso con Spalletti? "Non voglio commentare questa cosa. L'ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l'ha fatto anche parlando troppo", ha detto a Infinity.