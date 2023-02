Milan, Maldini: "Ho visto Cardinale. Impensabile colmare il gap con le big in pochi anni"

"Cardinale? L'ho visto oggi a pranzo, è andato tutto bene. Non possiamo pensare di colmare il gap con i grandi club europei in pochi anni, è impensabile. Avere presidenti alla Berlusconi che mettono capitali è una visione antica. Purtroppo in questo momento dobbiamo fare con altre armi, ci vorrà tempo, ma dobbiamo trovare il nostro equilibrio". Così il dt del Milan Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset prima della sfida dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. "Le aspettative dopo aver vinto lo scudetto sono tante, i colori sono importanti e sappiamo di avere sulle spalle grandi responsabilità".