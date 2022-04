Milan, Maldini: "Cessione del club? Normale che in futuro ci sia una vendita"

PARLA MALDINI

Il dt rossonero prima della sfida contro il Genoa: "L'assenza prolungata di Ibra è un problema"

"So poco, è normale che nel futuro del Milan ci possa essere anche una vendita. Non so quando sarà quel momento". Così il dt rossonero Paolo Maldini sulle voci circolate nelle ultime ore di un interesse del fondo Investcorp del Bahrain per il club. E ancora: "In avanti l'assenza così prolungata di Ibra è per noi un problema - ha detto a Dazn prima della gara di campionato contro il Genoa - A gennaio non c'era disponibilità per intervenire in attacco". Getty Images

"A poche giornate dalla fine, credo sia interesse di tutti provare a vincere questo campionato. Abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia da giocarci - ha proseguito Maldini nella risposta alla domanda sulle voci di una trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del club. Poi ancora sul mercato: "Non c'era disponibilità per intervenire in attacco a gennaio. Noi ci sentivamo forti. Abbiamo iniziato bene l'anno con risultati molto buoni. Origi? A sei giornate dalla fine, penserei solo a questa stagione per ora".