Milan, dalla Francia: un fondo del Bahrain punta all'acquisto del club

L'INDISCREZIONE

Secondo l'Equipe i rossoneri e il Lille sarebbero nel mirino di Investcorp, che gestisce oltre 37 miliardi di dollari in asset di vario genere

Il Milan finisce nel mirino di un fondo d'investimento del Bahrain. L'indiscrezione arriva dalla Francia: secondo l'Equipe, infatti, Investcorp starebbe valutando l'acquisto del club rossonero e del Lille. La società in questione, fondata nel 1982, opera principalmente nel campo della private equity e gestisce oltre 37 miliardi di dollari di asset tra proprietà immobiliari e altri tipi di patrimoni privati. L'interesse attorno al Milan è naturalmente molto alto, considerando il valore del brand, ma al momento non sembra che il fondo Elliot stia prendendo in considerazione una cessione. Getty Images

Molto potrebbe dipendere dal tipo di offerta che, eventualmente, verrebbe presentata agli attuali proprietari del club, ma il progetto americano è ancora in pieno svolgimento: i risultati sul campo e i conti sono migliorati da quando la famiglia Singer è subentrata a Yonghong Li e, non va dimenticato, c'è ancora da sistemare la questione stadio. I contorni e le tempistiche sono ancora incerti, ma è chiaro che, anche solo per poter massimizzare l'investimento fatto nel 2018, è difficile ipotizzare un altro passaggio di mano prima che i lavori per il nuovo impianto siano almeno avviati. Secondo il quotidiano francese in ogni caso ci sarebbero già dei contatti in corso tra Milan e Investcorp, pertanto nulla può essere dato per scontato.

