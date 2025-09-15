Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Ternana passa alla famiglia Rizzo, c'è anche Ferrero

15 Set 2025 - 23:29

La Ternana calcio, società di Lega pro, ha una nuova proprietà. Ad annunciarlo è la società in una nota in cui spiega che "lunedì a Roma si è tenuta l'assemblea dei soci che ha sancito il passaggio del club rossoverde dai fratelli D'Alessandro alla famiglia Rizzo". Lo stesso sodalizio ha ringraziato Massimo Ferrero "per l'importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del club". Al vertice della società, due donne. "Per la prima volta la Ternana calcio avrà una presidente donna, Claudia Rizzo, imprenditrice giovane e determinata" è detto in una nota sul sito della Ternana. Questa si è detta "onorata di assumere la presidenza di una società con una storia tanto prestigiosa proprio nell'anno del suo centenario". "Il nostro obiettivo - ha annunciato - è costruire un progetto solido, moderno e trasparente, che metta al centro le persone e i valori dello sport. Lavoreremo con determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la tifoseria rossoverde". Al suo fianco, in qualità di amministratore unico, è stata nominata Tiziana Pucci "che supporterà la governance societaria nella gestione operativa". "Il subentro della famiglia Rizzo in tempi così rapidi si è reso necessario per consentire al club il rispetto delle scadenze federali che avrebbero comportato ulteriori punti di penalizzazione a scapito del campionato in corso e del rispetto degli adempimenti nei confronti dei calciatori e dipendenti della società" si legge ancora sul suo sito. La Ternana calcio è anche divenuta proprietaria del 100% di Stadium spa, società definita strategica per lo sviluppo delle infrastrutture del club. L'assemblea degli azionisti ha nominato quale nuovo amministratore unico Roberto Somasca, "confermando - emerge sempre dalla nota - l'impegno della nuova proprietà nella realizzazione del nuovo stadio, infrastruttura strategica per il club e per la città di Terni". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

03:04
Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

02:04
Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

01:31
SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

02:45
SRV RULLO MILAN ALLEGRI ALTRO CHE CALMA: VIA LA GIACCA (MUSICATO) 15/9

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

02:03
SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

02:17
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA BORUSSIA DORMTUND 15/9 SRV

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

02:18
SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

01:46
SRV RULLO NAPOLI, CONTE MISSIONE CHAMPIONS (MUSICATO) 15/9 OK DEFINITIVO

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

01:28
SRV RULLO LAZIO-ROMA TENSIONE DERBY 15/9 SRV

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

02:00
SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

01:55
SRV MILAN MODRIC INFINITO 15/9 SRV

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

00:22
Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

00:38
DICH LOCATELLI SU OBIETTIVI JUVE PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

00:30
DICH LOCATELLI SU TUDOR PER SITO 15/9 DICH

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

00:23
DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Como, Paz: "In undici contro undici ce l'avremmo fatta"
23:29
Ternana passa alla famiglia Rizzo, c'è anche Ferrero
23:26
Como, Fabregas: "Dobbiamo gestirci e migliorare"
23:16
Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati
23:06
Genoa, Vieira: "Un pari meritato, abbiamo personalità"