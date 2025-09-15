Ternana passa alla famiglia Rizzo, c'è anche Ferrero

La Ternana calcio, società di Lega pro, ha una nuova proprietà. Ad annunciarlo è la società in una nota in cui spiega che "lunedì a Roma si è tenuta l'assemblea dei soci che ha sancito il passaggio del club rossoverde dai fratelli D'Alessandro alla famiglia Rizzo". Lo stesso sodalizio ha ringraziato Massimo Ferrero "per l'importante ruolo di mediazione in questo delicato passaggio societario e che avrà un ruolo centrale per lo sviluppo del club". Al vertice della società, due donne. "Per la prima volta la Ternana calcio avrà una presidente donna, Claudia Rizzo, imprenditrice giovane e determinata" è detto in una nota sul sito della Ternana. Questa si è detta "onorata di assumere la presidenza di una società con una storia tanto prestigiosa proprio nell'anno del suo centenario". "Il nostro obiettivo - ha annunciato - è costruire un progetto solido, moderno e trasparente, che metta al centro le persone e i valori dello sport. Lavoreremo con determinazione per riportare entusiasmo e orgoglio in tutta la tifoseria rossoverde". Al suo fianco, in qualità di amministratore unico, è stata nominata Tiziana Pucci "che supporterà la governance societaria nella gestione operativa". "Il subentro della famiglia Rizzo in tempi così rapidi si è reso necessario per consentire al club il rispetto delle scadenze federali che avrebbero comportato ulteriori punti di penalizzazione a scapito del campionato in corso e del rispetto degli adempimenti nei confronti dei calciatori e dipendenti della società" si legge ancora sul suo sito. La Ternana calcio è anche divenuta proprietaria del 100% di Stadium spa, società definita strategica per lo sviluppo delle infrastrutture del club. L'assemblea degli azionisti ha nominato quale nuovo amministratore unico Roberto Somasca, "confermando - emerge sempre dalla nota - l'impegno della nuova proprietà nella realizzazione del nuovo stadio, infrastruttura strategica per il club e per la città di Terni".