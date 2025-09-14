Milan, la Curva Sud annuncia: “Sciopero del tifo a tempo indeterminato”

“E se le alternative proposte per i tre gruppi principali a inizio giugno hanno trovato un minimo riscontro positivo, soluzioni che è bene ricordare sono state imposte e digerite a fatica dai ragazzi che si sono visti privati senza una motivazione logica del proprio pezzo di stoffa in cui da anni si identificano, tutti gli altri gruppi sono ostaggio di una non risposta o di nuovi divieti ingiustificati, che ci sono stati comunicati nella serata di giovedì (e mai in maniera ufficiale)”.