Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati

15 Set 2025 - 23:16
© IPA

© IPA

Martedì il Real Madrid scenderà in campo al Santiago Bernabeu contro il Marsiglia nella prima giornata di Champions League. Xabi Alonso può già sorridere visto che dall'infermeria arrivano buone notizie con Jude Bellingham ed Eduardo Camavinga che tornano nella lista dei convocati. L'inglese era stato operato a luglio alla spalla sinistra e farà così il suo rientro con un mese di anticipo rispetto ai tre di cui si parlava. Il francese, invece, era fermo per una distorsione alla caviglia destra rimediata a inizio agosto. Xabi Alonso avrà così a disposizione tutti i suoi centrocampisti per la prima volta in stagione. 

Tudor e il Borussia: "Squadra fortissima a livello europeo"

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

Verona-Cremonese 0-0: gli highlights

SRV RULLO ADDIO FRANCO LIGAS

Addio a Franco Ligas, esempio di passione e ironia

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

Allegri altro che "calma": il lancio della giacca ormai è cult

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

Martedì Juventus-Borussia: scelte e parole di Tudor

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

Conte vuole cancellare la "macchia" Champions

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

Derby di Roma, è già primo bivio: pericolo o trampolino

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

Milan, tutti a scuola dal "vecchio" saggio Modric"

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Coppa Italia: il calendario di martedì 23 settembre

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

Locatelli e il cammino in Europa: "Non siamo i più forti, ma…"

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: "Ecco come ci ha cambiati"

Locatelli e la rivoluzione di Tudor: “Ecco come ci ha cambiati”

DICH TUDOR SU BORUSSIA DORTMUND PER SITO 15/9 DICH

Tudor e il Borussia: “Squadra fortissima a livello europeo”

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Inter, avvio difficile

Inter, andamento troppo lento

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Como, Paz: "In undici contro undici ce l'avremmo fatta"
23:29
Ternana passa alla famiglia Rizzo, c'è anche Ferrero
23:26
Como, Fabregas: "Dobbiamo gestirci e migliorare"
23:16
Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati
23:06
Genoa, Vieira: "Un pari meritato, abbiamo personalità"