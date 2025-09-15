Real Madrid, Bellingham e Camavinga di nuovo tra i convocati

Martedì il Real Madrid scenderà in campo al Santiago Bernabeu contro il Marsiglia nella prima giornata di Champions League. Xabi Alonso può già sorridere visto che dall'infermeria arrivano buone notizie con Jude Bellingham ed Eduardo Camavinga che tornano nella lista dei convocati. L'inglese era stato operato a luglio alla spalla sinistra e farà così il suo rientro con un mese di anticipo rispetto ai tre di cui si parlava. Il francese, invece, era fermo per una distorsione alla caviglia destra rimediata a inizio agosto. Xabi Alonso avrà così a disposizione tutti i suoi centrocampisti per la prima volta in stagione.