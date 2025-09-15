Como, Fabregas: "Dobbiamo gestirci e migliorare"

Cesc Fabregas, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato così del pari-beffa del suo Como contro il Genoa: "L'espulsione è da rivedere, c'è chi dice che c'è e altri no. Preferisco non commentare, ma è un episodio che fa vedere come tutti i ragazzi hanno voglia di correre e fare. Credo in loro, più avanti andremo e più saremo forti. Questo è il calcio, dominare 90' è difficile e siamo giovani, ma anche gli altri giocano. Se ci si aspetta un Como perfetto tutta la partita questi non siamo noi. Stiamo crescendo, facciamo bene e siamo migliori rispetto allo scorso anno, ma dobbiamo gestirci meglio. Cambi? C'era fatica, alcuni erano stanchi. Ricordiamo che siamo giovani, molti alla prima/seconda stagione da professionista. Non è facile, ci vuole pazienza perché non siamo al 100% come squadre come il Napoli. Qui gli unici che hanno esperienza e che hanno vinto sono Morata e Sergi Roberto. Serve tranquillità".