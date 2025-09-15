Genoa, Vieira: "Un pari meritato, abbiamo personalità"

Patrick Vieira sorride per il pareggio ottenuto all'ultimo respiro dal suo Genoa a Como contro gli uomini di Fabregas: "La cosa importante è avere l'atteggiamento giusto, dal primo giorno ho detto che questo è un gruppo che ha tanti valori e oggi lo abbiamo dimostrato- ha detto a Sky-. Era difficile, gli abbiamo messo pressione e abbiamo giocato come vogliono i tifosi. Abbiamo giocato con personalità e determinazione, un punto meritato. È stata difficile, ma non abbiamo mollato e faccio i complimenti ai giocatori. Il nostro obiettivo è fare 40 punti il prima possibile"