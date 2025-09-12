Milan, la Curva Sud prosegue lo sciopero: "Situazione peggiorata. Diserteremo anche la trasferta con la Juve"

La "Scala del calcio" non è mai stata così simile a un teatro. Come già visto nelle prime partite in casa di Milan e Inter, a San Siro continuerà a regnare un assordante silenzio: a livello di limitazioni e divieti, nulla è cambiato per gli ultrà meneghini rispetto alle prime giornate di campionato. Dopo la sosta si riprenderà come ci eravamo lasciati: con il tifo organizzato del Mezza relegato fuori dall'impianto.