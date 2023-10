Milan, Maignan a Zangrillo: "Entrata assassina? Spero tu non debba sperimentare ciò di cui mi hai accusato"

© Getty Images

Non si placano le polemiche all'indomani di Genoa-Milan. Al termine del match il presidente del Grifone Alberto Zangrillo ha tuonato: "Stanno rovinando un gioco, l'entrata di Maignan (su Ekuban, ndr) è stata assassina. Lo dico da medico", aveva sentenziato il numero uno genoano. Il portiere rossonero ha replicato con un duro post su Instagram: "Zangrillo! Le parole hanno un significato - si legge -. Quello che è successo ieri è stato un atto d'azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un 'assassinio'. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato'".