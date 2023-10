Genoa, la rabbia di Zangrillo: "Gol di Pulisic irregolare. Basterebbe il buon senso"

QUI GENOA

Gilardino non commenta la sconfitta, parla il presidente rossoblù: "Legittimo porsi delle domande"

© Getty Images Il Genoa è stato battuto 0-1 in casa dal Milan e la rete di Pulisic è stata contestata. Nel dopopartita il tecnico Alberto Gilardino non ha parlato, mentre ai microfoni si è presentato il presidente Zagrillo: "Non ho nessuna rabbia, ma c'è molto rammarico e molta amarezza per la sconfitta. Questo è un gioco e lo sappiamo, ma questo spesso viene rovinato quando si affrontano le piccole con le grandi. Quello che è successo negli ultimi 5 minuti l'hanno visto tutti. Ho il massimo rispetto degli arbitri che ho sempre difeso, ma è legittimo porsi delle domande. In caso di situazioni dubbie le scelte vanno sempre contro di noi, il gol di Pulisic è chiaramente viziato dal controllo col braccio, poi Maignan ha fatto un'entrata assassina: vedremo quante giornate di squalifica gli daranno... A volte basterebbe il buon senso applicato al gioco".

"Stiamo rovinando un gioco - ha continuato il presidente del Genoa -. Invoco rispetto per i 35mila allo stadio, perché è chiaro quello che è successo stasera. Quando non c'è certezza, noi soccombiamo sempre. Supereremo anche questo episodio".

Ora c'è la pausa per il Genoa: "Abbiamo una squadra che interpreta al meglio ogni gara e va avanti convinta delle proprie forze. I valori emergeranno alla fine. Piantiamola di fare gli ipocriti: tra Davide e Golia siamo in un mondo in cui vince sempre Davide".