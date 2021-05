Milan, Maignan e quel litigio con Ibra: "Mi disse 'sei un portiere di m...'"

Mike Maignan si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan, squadra nella quale ritroverà una vecchia conoscenza: Zlatan Ibrahimovic. Il portiere, al Lille dal 2015, è infatti cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, dove più di una volta si è trovato faccia a faccia con l'attaccante svedese in allenamento. Un incontro in particolare gli è rimasto in memoria, come confessato qualche tempo fa in un'intervista a France Football: "Ricordo perfettamente un allenamento. Io avevo 17 anni e Ibra calciava pallonate a 400 km/h, manco dovesse segnare a Buffon o a Julio Cesar. Non riuscivo a parare i suoi tiri e a quel punto mi disse 'Sei un portiere di m****'".

Getty Images